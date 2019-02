ADO krijgt belangrijke wedstrijd: 'Je wint niet zomaar van De Graafschap'

DEN HAAG - DEN HAAG - ADO Den Haag neemt het vrijdagavond om 20.00 uur in Doetinchem op tegen De Graafschap. Het tussen de huidige nummer zeventien (De Graafschap) en nummer twaalf (ADO Den Haag) is zes punten. 'Ik ben daar recentelijk geweest. Je wint daar niet zomaar, dat heeft te maken met de atmosfeer', zegt ADO-trainer Fons Groenendijk.

Verwachting Fons Groenendijk:

'Dit De Graafschap is anders dan het team in de heenwedstrijd. Ze hebben er wat spelers bij, hebben meer balans in de ploeg en hebben vorige week zelfvertrouwen getankt tegen PEC Zwolle. Ik ben daar recentelijk geweest. Je wint daar niet zomaar, dat heeft te maken met de atmosfeer. Een hoop lawaai, harde muziek, publiek er achter. Het doet Engels aan. Die gasten gaan. Daar gaat het bij ons ook al een paar dagen over. Wat dat betreft is Emmen-uit vergelijkbaar. De manier waarop wij daar de eerste helft spelen is niet goed. Gaan we met die instelling naar De Graafschap, dan kunnen we beter niet in de bus stappen. Ik wil de mentaliteit van de tweede helft zien. Ook tegen Ajax zagen we goede dingen.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk wijzigt zijn opstelling op een plaats ten opzichten van afgelopen weekend tegen Ajax. Rechtsback Giovanni Troupee is weer inzetbaar en neemt de plaats van Dion Malone over. John Goossens start op papier als linksbuiten, maar zal net zoals de afgelopen weken een vrije rol hebben.

Uitgelicht:

De laatste keer dat ADO Den Haag op bezoek ging bij De Graafschap werd met 3-1 verloren. De laatste overwinning is van acht jaar terug. Op 28 augustus 2011 won de Haagse ploeg met 0-3 door doelpunten van Radosavljevic, Verhoek en Van Duinen.

Volg De Graafschap – ADO Den Haag live:

De wedstrijd tussen De Graafschap en ADO Den Haag is vrijdagavond vanaf 19.55 uur live op 89.3 FM Radio West. Ook via onze social mediakanalen blijf je op de hoogte.