Twee verdachten aangehouden na steekpartij Den Haag

DEN HAAG - Twee mannen zijn aangehouden na de steekpartij dinsdagavond op de Pastoorswarande in het centrum van Den Haag. Het gaat om een 53-jarige en een 54-jarige Hagenaar.

De steekpartij gebeurde rond 17.45 uur. Het slachtoffer, een 23-jarige Hagenaar, waarschuwde op de Torenstraat zelf de politie. Hij kon een van de verdachten summier omschrijven.

Op basis van dit signalement konden agenten in de omgeving een verdachte aanhouden, bij een woning. De man die in dat huis aanwezig was, werd ook gearresteerd. De mannen zijn meegenomen naar het politiebureau. Daar worden zij verhoord.