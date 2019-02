Eerste crystal meth-lab in de regio opgerold; wat is het voor een drug?

WATERINGEN - Met de vondst van 400 kilo crystal meth is voor het eerst in de regio Haaglanden een lab opgerold waar deze synthetische drug werd gemaakt. De crystal meth werd dinsdag in een bedrijfspand in Wateringen gevonden. Is de drug nu definitief in onze regio doorgedrongen?

De harddrug werd in Nederland bekend door veel berichten uit de Verenigde Staten en series als Breaking Bad. De ravage die crystal meth de gebruiker aandoet is schrikbarend. Op internet zijn veel voor- en na foto’s te vinden waarop het desastreuze effect van de drug te zien is.

Wat is Crystal Meth?

'Crystal meth is niet alleen zeer schadelijk voor het lichaam, maar ook erg verslavend', zegt Daan van der Gouwe van het Trimbos-instituut. De werkzame stof, methamfetamine, stimuleert het zenuwstelsel, waardoor gebruikers zich langdurig energiek voelen. Het effect is vergelijkbaar met dat van MDMA (XTC) en cocaïne, maar dan vele malen sterker en langduriger.

De drugslabs

De productie van crystal meth is erg gevaarlijk. 'In de Verenigde Staten worden de laboratoria ook wel 'kitchens of death' genoemd. De zeer licht ontvlambare stoffen zorgen voor een groot explosiegevaar', zegt Jon Warmderdam van Bureau Drugszaken. Dit bedrijft verzorgt trainingen aan bijvoorbeeld de politie voor het oprollen van drugsvondsten. 'Het gevaar bij de productie zit hem vaak in de combinatie van gevaarlijke middelen en het ontbreken van kennis bij de maker.'

Uit verhalen vanuit de VS blijkt dat crystal meth in hele kleine ruimten zoals keukens gefabriceerd kan worden. 'In Nederland ken ik alleen nog verhalen van een lab in een bedrijfspand', benadrukt Warmerdam. 'Vaak gedraagt men zich rond deze panden vreemd. Bijvoorbeeld mensen die steevast het hek dichtdoen, terwijl dat in de omgeving nooit wordt gedaan.'

De prijs

Het kopen van crystal meth is in Nederland erg duur, je betaalt 100 tot 200 euro per gram. In vergelijking één gram MDMA, de basis voor een XTC-pil, kost tussen de 20 en 40 euro per gram. 'Gezien onze cijfers over het geringe gebruik in Nederland, ligt het dus voor de hand dat de grote vondst in Wateringen voornamelijk bedoeld is voor de export', stelt van der Gouwe.

Waar populair?

In 2014 verscheen er een rapport van het Europese drugsmonitoring agentschap waarin een groeiende populariteit in bepaalde delen van de ondergrondse gayscene wordt gemeld. Nederland stond wat deze groep betreft bovenaan de lijst. De drug wordt in deze groepen gebruikt tijdens de seks, dit wordt ook wel chemsex genoemd.

Toch blijft het volgens Daan van der Gouwe bij deze kleine groepen. 'In Nederland wordt zo weinig gebruik gemaakt van crystal meth, dat het nauwelijks te meten is. Er zijn dan ook geen aanwijzingen van een groeiend gebruik in ons land.' Vooralsnog laten de meeste Nederlanders crystal meth dus links liggen.

