'Dít is te klein, dít is te klein', de overvolle bruiloft van Wieteke van Dort

DEN HAAG - Ze rekenden al wel op veel mensen op hun bruiloft in 1970, er waren tenslotte 400 uitnodigingen verstuurd, maar wat er 4 april 1970 in het World Forum gebeurde, overtrof de stoutste verwachtingen van de Haagse actrice Wieteke van Dort en haar echtgenoot. Op de receptie stonden 1.000 mensen.

Het World Forum in Den Haag werd 50 jaar geleden officieel geopend en daar staat Omroep West uitgebreid bij stil. Zaterdag zenden we het eerste deel uit van een documentaire over het Forum met daarin bijzondere herinneringen van bijzondere mensen.





Alsof ze gisteren in het huwelijksbootje zijn gestapt, zo lopen Wieteke van Dort en echtgenoot Theo Moody hand in hand herinneringen ophalend, rond in het World Forum. 'Het is 48 jaar geleden', verzucht Moody als hij glimlachend naar zijn bruid kijkt. 'Nu zijn we bejaard', voegt Wieteke er schalks aan toe.



'Dít is te klein, dít is te klein'

De keuze om in de Blauwe Foyer in het World Forum (destijds nog Congresgebouw) de huwelijksreceptie te geven, ging niet over één nacht ijs. Wieteke: 'Ik geloof dat mijn moeder en ik diverse plekken zijn afgereden en dachten: 'dít is te klein, dít is te klein'. Toen viel de keuze op het World Forum. Moody voegt toe: 'dit was dus echt heel nieuw.'

Na een intiem feest met alleen familie in de Toren van Oud volgt het diner beneden en aansluitend de receptie in de Blauwe Foyer. Wieteke speelde toen in de populaire kinderserie Oebele samen met de acteur Willem Nijholt. En hij kwam met het hele kinderkoor en veel collega's van de omroep een liedje zingen.



Gouden bruiloft

'Het refrein ging zo', vertelt Wieteke. 'Als je daar van beter wordt, W van Dordt, W van Dordt', dat klonk uit al die kinderkeeltjes. Of ze in 2020 hun gouden bruiloft ook weer op deze locatie vieren? Wieteke weet niet of ze het kunnen betalen. 'En of het groot genoeg is', voegt haar echtgenoot er aan toe.

LEES OOK: