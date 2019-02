Deel dit artikel:













Werkstraf na 'in brand steken' woning Fahrenheitstraat Stinkdier gered | Foto: Regio 15

DEN HAAG - De 48-jarige man die in november 2017 zijn huurwoning aan de Fahrenheitstraat in Den Haag liet uitbranden, is woensdag veroordeeld tot 180 uur werkstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Ook legt de Haagse rechtbank hem een pakket behandelmaatregelen op.

Huurder Jeffrey R. was stoned en had twee liter bier op toen hij tijdens het klussen terpentine morste op de vloer. Nadat een brandende sigarettenpeuk uit zijn mond in de terpentine zou zijn gevallen, sloegen de vlammen snel om zich heen, beweerde de verdachte. De brandweer kon niet voorkomen dat de woning zodanig uitbrandde dat deze onbewoonbaar moest worden verklaard. De rookontwikkeling was zo heftig, dat drie omwonenden door ambulancepersoneel nagekeken werden op longletsel. Vijf omliggende woningen moesten worden ontruimd. Uit een bovenwoning werden destijds ook nog een uil en een stinkdier gered. De schade in de omgeving liep op tot een halve ton.

'Niet de bedoeling' 'Het was niet de bedoeling,' zei de spijt betuigende verdachte er zelf over tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden. Het Openbaar Ministerie eiste toen 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf. De rechtbank koos voor een iets kortere onvoorwaardelijke werkstraf, in combinatie met verplichte behandelingen.