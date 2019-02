Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beveiliger krijgt het vaasje van Rutte van minister Foto: Marc Bos

ZOETERMEER - Minister Sander Dekker zet zaterdag op het Stadhuisplein beveiliger Stanley Uchtmann in het zonnetje. Uchtmann is een bekend gezicht in Zoetermeer en zorgt tijdens ieder evenement in de stad dat de bezoekers een veilige avond hebben.

De minister van Rechtsbescherming geeft Uchtmann een vaasje, dat symbool staat voor Nederland. Het vaasje verwijst namelijk naar een uitspraak van premier Mark Rutte dat ons land een breekbaar bezit is, dat we vasthouden met zeventien miljoen inwoners. 'Mensen zoals Stanley houden ons land veilig,' aldus minister Dekker. 'Daar heb ik enorm veel waardering voor. We mogen best eens stilstaan bij alle mensen die onze burgers dagelijks beschermen.'