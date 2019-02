Van misbruik verdachte pastor Ghanese kerk in Den Haag blijft in cel

DEN HAAG - Een 58-jarige man die ervan wordt verdacht als pastor van een Ghanese kerk in Den Haag jarenlang twee destijds minderjarige meisjes seksueel te hebben misbruikt, blijft in de cel. De rechtbank in Den Haag wees een verzoek van de advocaat van verdachte Rans D. om zijn voorarrest op te heffen af.

D. ontkent dat hij de aangeefsters, destijds buurmeisjes en ook lid van de kerk, heeft misbruikt. Dat herhaalde hij woensdag tijdens de derde inleidende zitting. Obstakel in de zaak is de vertaling van een gesprek van D. waarin hij in het Ghanees zijn excuses zou hebben gemaakt tegenover kerkleden. Dat was opgenomen op een bandje.

Zijn advocaat bestrijdt dat. De geestelijke zou alleen maar excuses hebben aangeboden, zonder dat hij daarbij het misbruik had toegegeven. Hij zou ook onder druk gezet zijn door een hogere geestelijke binnen de kerkgemeenschap. Ook trok de advocaat de vertaling van de opname in twijfel en eiste een nieuwe vertaling. Maar dat is lastig, omdat er bijna geen tolken zijn. Toch moet er een nieuwe vertaling komen, besloot de rechtbank.



Misbruik tussen 2011 en 2016

Het misbruik, waaronder seksueel binnendringen, zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2016. Het begon volgens de aangeefsters toen ze nog klein waren. D. zit al negen maanden vast. Hij wilde uit de cel, omdat hij vindt dat hij onterecht vastzit en zijn familie en de kerk hem nodig hebben.