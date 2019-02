'Volgende week duidelijkheid nieuwe coalitie Rijswijk'

RIJSWIJK - Volgende week moet duidelijk worden met welke partijen in Rijswijk er een nieuw college kan worden gevormd. Dat zegt fractievoorzitter Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk, de grootste partij in de gemeente. De gesprekken over een nieuw gemeentebestuur worden gevoerd nadat de VVD begin deze maand uit de huidige coalitie stapte.

Volgens Bentvelzen worden er dagelijks gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende partijen. Deze gesprekken verlopen 'constructief', zegt de fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk. 'We praten nu met elkaar, in plaats van over elkaar. Er wordt gesproken over waar partijen elkaar in kunnen vinden en in hoeverre mogelijke verschillen met elkaar kunnen worden besproken. Dat is een groot verschil met enkele maanden geleden', concludeert Bentvelzen.

De gesprekken gaan momenteel meer op de inhoud, waarbij Bentvelzen actief wordt bijgestaan door CDA-raadslid Menno van Enk, als begeleider van het proces. Van Enk is in de jaren negentig wethouder geweest in Rijswijk.



De vaart erin houden

In de gesprekken is de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan het tot stand brengen van een onderling vertrouwen. Bentvelzen: 'Ik ben ervan overtuigd dat op basis van vertrouwen, de wil om samen te werken en elkaar dingen te gunnen een college op een goede en zorgvuldige wijze deze mooie en snelgroeiende stad kan besturen.'

Bentvelzen hoopt volgende week duidelijkheid te kunnen geven over een nieuwe coalitie. Deze nieuwe coalitie moet ook aan de slag om een nieuw coalitieakkoord op te stellen. De fractievoorzitter wil daarom de vaart erin houden, omdat er besluiten moeten worden genomen over belangrijke dossiers, zoals de renovatie van het oude stadhuis.

