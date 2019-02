Nieuwe uitvinding LUMC en TU Delft oplossing voor op hol geslagen hart

DEN HAAG - Onderzoekers van het LUMC in Leiden en de TU Delft hebben een manier gevonden om een op hol geslagen hart zonder pijn weer in de pas te krijgen. Door een geïmplanteerd LED-lampje te laten schijnen op genetisch gemanipuleerde eiwitten die op het hart zijn aangebracht, wekt het hart zelf een stroompje op om de ritmestoornis te stoppen. In het wetenschappelijke tijdschrift Science Translational Medicine dat vandaag verschijnt, beschrijven ze hoe het werkt bij een rattenhartje in het laboratorium. Het is de eerste stap naar een pijnvrije behandeling voor patiënten met boezemfibrilleren.

'Het systeem detecteert de ritmestoornis in de boezem van een rattenhart en stuurt vervolgens een signaal naar een LED-lampje dat is aangebracht in de buurt van het hart. De lichtflits van dit lampje zorgt vervolgens dat het hart zélf een elektrisch stroompje opwekt om de ritmestoornis te stoppen', zegt onderzoeksleider Daniël Pijnappels van de afdeling Hartziekten van het LUMC. 'Dit is mogelijk gemaakt door bepaalde lichtgevoelige eiwitten met gentherapie in het hart aan te brengen. Het hart komt hierdoor direct en automatisch weer in het goede ritme.'

Volgens de onderzoekers is het mogelijk een grote verbetering ten opzichte van de manier waarop nu boezemfibrilleren direct kan worden gestopt. Boezemfibrilleren is de meeste voorkomende hartritmestoornis waarbij de hartslag onregelmatig en meestal te hoog is. Deze ritmestoornis is niet levensbedreigend, maar moet meestal wel behandeld worden om schade aan het hart te voorkomen. De huidige behandeling, cardioversie, is gebaseerd op het toedienen van een elektrische schok. Vanwege de pijn moet dat onder narcose in het ziekenhuis gebeuren.



'Pijnloos resetten dus beter voor kwaliteit van leven'

'De bio-elektronische defibrillator kan boezemfibrilleren stoppen zonder een elektrische schok,' zegt Pijnappels. 'Op die manier kan het hart op elk moment en volledig automatisch worden gereset. We verwachten dat deze behandeling van boezemfibrilleren zowel de kwaliteit van leven als de prognose van de patiënt zou kunnen verbeteren.'

De onderzoekers benadrukken dat er nog veel onderzoek nodig is voordat er een behandeling is die geschikt is voor patiënten. Maar dat de mogelijkheid bestaat is volgens de onderzoekers nu wel aangetoond.