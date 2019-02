Deel dit artikel:













NDT viert 60-jarig jubileum met terugkeer Jiri Kylián Nederlands Dans Theater Choreograaf Jirí Kylián

DEN HAAG - Het nieuwe theaterseizoen 2019/2020 van het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag staat in het teken van het 60-jarig jubileum. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op een roemrijk verleden, maar wordt ook nieuw werk gepresenteerd. Meest in het oog springend is het de terugkeer van oud-artistiek leider Jiri Kylián, na een afwezigheid van vijf seizoenen.

Tijdens het avondvullend programma Sometimes, I wonder zullen Bella Figura (1995), Claude Pascal (2002), en Vanishing Twin (2008) van Kylián worden opgevoerd. Het jubileumprogramma wordt echter geopend met het programma Kunstkamer, waarin NDT's huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot voor het eerst zullen samenwerken met Crystal Pite en Marco Goecke. Kunstkamer zal worden gemaakt voor alle dansers van het Haagse dansgezelschap, NDT1 en NDT2. Na een première en voorstellingenreeks in Den Haag en Amsterdam zal de avondvullende choreografie op Europese tournee gaan. Daarbij worden Londen, Parijs, Madrid, Baden-Baden en Berlijn aangedaan.

Hans van Manen Kylián is niet de enige die terugkeert bij het NDT tijdens het jubileumjaar. Choreograaf Hans van Manen luistert de voorstelling Soir Historique op met zijn creatie Situation (1970), een werk dat de toon zette voor de meer baanbrekende, innovatieve choreografische stemmen die in de daarop volgende decennia werk maakten voor het gezelschap. Ook oudgedienden als choreografen Ohad Naharin en Johan Inger maken komend seizoen hun opwachting. Het nieuwe seizoen biedt verder een reeks aan projecten in het kader van NDT’s zestig jarige bestaan. Zo ontsluit het gezelschap in september haar digitale archief en presenteert het tevens een prachtige publicatie ter gelegenheid van NDT’s zestigste verjaardag.