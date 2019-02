REGIO - Bij treinstations in Zuid-Holland zal een tekort ontstaan van 10.000 fietsenrekken. Dat is de inschatting van spoorbeheerder ProRail. De provincie Zuid-Holland probeert het tekort samen met het kabinet zo snel mogelijk aan te pakken.

Het tekort van 10.000 fietsenrekken is verdeeld over vijftien stations in Zuid-Holland. Het gaat in onze regio om de stations Bodegraven, Gouda Goverwelle, Hillegom, De Vink, Voorhout, Leiden Centraal en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Volgens provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD) heeft de combinatie tussen fiets en het openbaar vervoer de laatste jaren een vlucht genomen en zal nog verder doorgroeien. 'Het is daarom belangrijk dat de fietsenstallingen bij stations meegroeien.'



Complexe situatie bij Leiden Centraal

Ook het kabinet vindt voldoende fietsenstallingen bij stations belangrijk. Provincies konden de afgelopen tijd plannen indienen om de tekorten op te lossen. Het kabinet betaalt veertig procent van de plannen. Het andere deel moet door provincies en gemeenten worden opgehoest.

Zuid-Holland heeft voor alle vijftien stations plannen ingediend. Voor elf stations is door het kabinet geld toegezegd. Bij Leiden Centraal is de situatie zo complex, dat extra onderzoek nodig is. Naar verwachting wordt voor dit station in september dit jaar een uitgewerkt plan ingediend bij het kabinet.



Weesfietsen

Om de problemen sneller te kunnen aanpakken, vraagt de provincie Zuid-Holland aan gemeenten om weesfietsen te verwijderen. De provincie helpt ook gemeenten om hun handhaving op weesfietsen op te zetten of te verbeteren.

