Zoon bij herdenking gesneuvelde Franse commado's: 'Heel emotioneel'

Gesneuvelde Franse commando's herdacht in Wassenaar. | Foto: Omroep West

WASSENAAR - Zes Franse Commando's die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden in Wassenaar zijn woensdag herdacht. 'Het is natuurlijk heel emotioneel', vertelt Andre Trepel, zoon van een van de gesneuvelde commando's.

In februari 1944 werden de zes Franse commando's vanaf een Brits schip midden in de nacht gedropt boven het strand van Wassenaar. 'Het was de bedoeling dat ze hier zouden verkennen en dat ze dan op een boot zouden stappen richting Engeland', zegt locoburgemeester van Wassenaar Caroline Klaver.

Maar de commando's zouden Engeland nooit halen. Een paar dagen na de landing worden hun levenloze lichamen gevonden op het strand van Wassenaar. Nooit is duidelijk geworden wat er precies is misgegaan.



'Dankbaar'

'We moeten dankbaar zijn, want ze hebben uiteindelijk voor onze vrijheid gestreden', zegt de Franse kolonel Sylvain Nogrette, vertegenwoordiger van de defensie van Frankrijk. 'En moeten blijven vechten voor onze vrijheid.'

Trepel laat weten dat hij het belangrijk vindt dat niet alleen zijn vader heeft gevochten voor de vrijheid. 'Er waren natuurlijk nog vijf mannen bij mijn vader tijdens de missie. Ook waren er veel mensen die op de schepen hebben geholpen. Het is belangrijk om te weten dat het niet alleen mijn vader en zijn mannen waren, die betrokken waren bij de bevrijding van Nederland.'