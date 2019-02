Dodelijke steekpartij in slagerij was 'schoolvoorbeeld van noodweer'

DEN HAAG - De fatale steekpartij in slagerij El Amal op het Hobbemaplein in Den Haag was noodweer, dat betoogde de advocaat van verdachte Izmarai M.(39),Hendrik Sytema,woensdag in de rechtbank. Bij steekpartij op 17 juli kwam de 43-jarige slager Farid om het leven.

De dag van het incident was Izmarai M. 's ochtends boos de winkel uitgelopen na een ruzie met de eigenaar van de slagerij. Toen M. later zijn salaris op kwam halen ontstond er opnieuw ruzie in het kleine keukentje van de slagerij. Dat liep zo uit de hand dat M. Farid meerdere keren in zijn bovenlichaam stak.

Die werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, daar overleed hij. Op dat moment was zijn vrouw hoogzwanger. 'Het zijn hele zware tijden' vertelde een vriendin die woensdag bij de zitting aanwezig was. 'Het lijkt wel of het steeds slechter met haar gaat.' De vrouw van Farid is inmiddels bevallen een meisje. 'Ze lijkt heel erg op haar vader.'



Andere verhalen

De verhalen over wat er precies gebeurd is in het kleine keukentje staan lijnrecht tegenover elkaar. In december werd daarom een reconstructie gedaan in de winkel. Volgens de eigenaar van de slagerij was M. agressief. De advocaat van de verdachte denkt dat het slachtoffer -Farid- en de eigenaar M. een lesje wilde leren. 'Ze waren van plan om hem in elkaar te slaan.'

Hij leidde dat af uit beelden van camera's die in de zaak hingen. Daarop was, volgens Sytema, te zien dat de twee de deur van de slagerij op slot deden om te zorgen dat ze 'geen pottenkijkers' zouden hebben. Ook zou de eigenaar van de slager zijn gouden horloge afgedaan hebben omdat hij niet zou willen dat die kapot zou gaan bij de vechtpartij. Daarnaast zou hij Farid hebben laten zien hoe je met een aansteker in je hand harder kon slaan. De twee oefenden er zelfs op, aldus de advocaat.



'Hij handelde uit noodweer'

'Hij werd in een kleine ruimte door twee mensen tot bloedens toe geslagen', vervolgde Sytema. Die vond dan ook dat zijn client een beroep kan doen op noodweer. 'Helder denken kan niet gevraagd worden van iemand die zich in zo'n situatie bevond.'Hij vroeg de rechtbank of M. zijn proces in vrijheid mocht afwachten.

De officier van justitie was het voor een deel eens met de advocaat. Al was het voor haar geen uitgemaakte zaak dat M. handelde uit noodweer. 'Het zit hier echt in de finesses van de zaak.' Zij wilde dan ook dat M. in de cel zou blijven tot de inhoudelijk behandeling. De rechtbank besloot uiteindelijk dat M. niet vrijkomt voor de volgende zitting op 8 mei. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld.