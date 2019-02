West Wekker: Bijzondere carnaval voor familie in Delft

DEN HAAG - Goedemorgen! Het carnaval staat bijna voor de deur. Liefhebbers kunnen niet wachten. Voor Anita uit Delft wordt het dit jaar zelfs een heel bijzonder feest. Waarom? Dat lees je in deze West Wekker.

Carnaval staat voor de deur en wij gaan op bezoek bij Anita en haar kinderen Sandra en Marco uit Delft. Dertig jaar geleden was Anita prinses carnaval. Nu zijn haar zoon en dochter prins en prinses carnaval.

Er is een petitie gestart om de Victory Boogie Woogietunnel een andere naam te geven: Haagse Buis.

Het is een bewolkte dag met later op de dag mogelijk een bui. De wind is matig en langs de kust vrij krachtig. Het wordt maximaal tussen de 11 en 13 graden.Beeld: MeteoGroup

Het aantal mensen in de bijstand is vorig jaar verder gedaald. Die afname tekende zich af in alle leeftijdscategorieën, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Onder jongeren daalde het aantal bijstandsgerechtigden het hardst.Eind 2018 waren er in Nederland 433.000 bijstandsgerechtigden, 24.000 minder ten opzichte van een jaar eerder.

De afgelopen drie jaar slaagden meer 17-jarigen dan 18-jarigen voor de eerste keer voor hun rijexamen. Dat blijkt uit CBR-cijfers die BNR heeft opgevraagd. Sinds 2016 mag je vanaf je 16e een half jaar rijles nemen.

Bijna vier op de tien mensen laten het invullen van hun belastingaangifte weleens over aan een adviseur, ook als de aangifte zo simpel is dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft. In een peiling van de Consumentenbond onder 10.000 mensen gaf bijna veertig procent aan het de afgelopen jaren één keer of vaker aan een ander te hebben overgelaten.

In de tiendelige serie 'Nog lang niet versleten' duikt presentator Fred Zuiderwijk in de levens van de Haagse senioren en de initiatieven die er voor de ouderen zijn

In deze aflevering gaat Fred op pad met de zeer actieve Tony Howard. Tony werd 72 jaar geleden geboren in Ierland, maar hij woont al sinds 1973 in Nederland. Met zijn 72 jaar zoekt Tony nog regelmatig de actie op. Zo is hij zomers altijd te vinden op zee met zijn kite en in de winter in de sneeuw met zijn snowboard. Niks is te gek voor Tony.

In het portret staat Aad Buitendijk centraal. Met zijn 67 jaar traint hij zo'n 5 dagen in de week de keepertjes van een van de oudste voetbalverenigingen van Den Haag, HVV. Verder het prachtige initiatief De Blijmakers. Bij stichting Steun en Toeverlaat zijn ruim 165 vrijwilligers aangelsoten die eenzame en hulpbehoevende ouderen 'blij' maken.

