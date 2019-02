Deel dit artikel:













Man aangehouden na dreigement gaskraan open te draaien in huis Den Haag Man dreigt gaskraan open te draaien. | Foto: Regio15

DEN HAAG - De 37-jarige bewoner van een huis aan de Laakkade in Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt. Hij dreigde woensdagavond de gaskraan in zijn huis open te draaien.

Uit voorzorg werden tien omliggende woningen ontruimd. De 47 bewoners werden met politiebusjes naar een café gebracht en daar opgevangen. Voor de zekerheid werd de brandweer opgeroepen.



Rond 1.00 uur werd de man uit zijn huis gehaald en meegenomen naar het politiebureau en mochten de andere bewoners weer hun huizen in. Uit onderzoek blijkt dat er geen gaskraan open stond. De aangehouden man is overgebracht naar de Opvang Verwarde Personen.

