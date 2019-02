Vrouw 'beschoten' met nepwapen in Delft, minderjarige jongens aangehouden

Nepwapen en wapen. Welk wapen is echt? | Foto: politie Delft

DELFT - Drie jongens zijn aangehouden omdat ze woensdagavond in Delft een nepwapen op een vrouw gericht hadden.

Volgens de politie was het wapen niet van echt te onderscheiden. Bij de politie was een melding binnengekomen dat een vrouw was beschoten met een vuurwapen vanuit een raam van een huis. Na onderzoek bleek het om een nepwapen te gaan.

De vrouw was erg geschrokken maar wist toch de agenten te vertellen in welk huis de jongens zouden zitten. De drie minderjarige jongens zijn aangehouden en doorverwezen naar HALT.

LEES OOK: Drie aanhoudingen om nepwapens; 700 euro boete