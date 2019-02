Deel muur Meelfabriek Leiden stort in, persoon komt onder puin terecht

Het ongeluk bij de Meelfabriek in Leiden vond rond 10.00 uur plaats I Foto: regio15

LEIDEN - Bij De Meelfabriek aan de Oosterkerkstraat in Leiden is donderdagochtend iemand gewond geraakt nadat een deel van een binnenmuur instortte. Het zou gaan om een stuk muur van dertig bij veertig meter.

Het slachtoffer kwam onder het puin terecht. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen, onder meer een traumahelikopter. Agenten hebben volgens mediapartner Unity eerste hulp verleend.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het ongeluk gebeurde tijdens werkzaamheden. Degene die werd geraakt, is een van de bouwlieden. Die is met zwaar letsel aan de onderbenen naar een ziekenhuis gebracht.



Onderzoek

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Een medewerker van bouw- en woningtoezicht is opgeroepen om de stabiliteit van het gebouw te beoordelen. Inmiddels is duidelijk dat de geveldragers in de muur niet sterk genoeg meer zijn. De directe omgeving van de verzwakte muur blijft voorlopig afgesloten.

Op en rond het monumentale industriële complex aan de Oosterkerkstraat wordt sinds anderhalf jaar volop gebouwd. Er komt onder meer een hoge woontoren.