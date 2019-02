Eenzelfde tunnel, maar niet dezelfde boor. Hoe zit dat?

LEIDEN - Twee nabijgelegen tunnels, twee tunnelboren, beide voor de bouw van twee tweebaans autotunnels met een doorsnede van elf meter. Het lijkt simpel: gebruik gewoon dezelfde tunnelboor voor zowel de Rotterdamsebaan als de Rijnlandroute. Toch wordt er voor de Rijnlandroute een nieuwe boor van hetzelfde Duitse bedrijf gebruikt. De producent is inmiddels klaar met de bouw van het honderd meter lange gevaarte.

De tunnelboor die dit jaar bij de Rijnlandroute de grond in gaat is af. Het Duitse bedrijf Herrenknecht is de bouwer van de enorme machine. De boor wordt binnenkort vanuit Duitsland naar de startschacht naast de A4 getransporteerd. Anderhalve maand geleden kwam in Den Haag een boor van hetzelfde bedrijf boven de grond, bij de bouw van de Rotterdamsebaan.

Deze boor blijkt wel een tweedehands exemplaar te zijn. 'De boor werd eerder gebruikt bij de Sluiskiltunnel in Terneuzen', laat projectontwikkelaar BAM Infra weten. 'Het was logisch deze boor ook voor de Rotterdamsebaan te gebruiken. Ondanks het feit dat deze boor iets te groot was voor de beoogde tunnel, kon de boor toch gebruikt worden voor de Rotterdamsebaan’, aldus Sam de Houwer van BAM Infra. 'De optie om een nieuwe te kopen was bovendien te duur.'



De Rijnlandroute

In het geval van de Rijnlandroute bleek het opnieuw gebruiken van de boor toch niet mogelijk. Volgens woordvoerder Marjolein Vellekoop is er wel degelijk nagedacht over deze optie. 'Van tevoren was alleen niet duidelijk of deze boorprojecten met elkaar zouden overlappen. Dat maakte de uitvoer al lastig.'

Daarnaast zijn de tunnelboren niet zomaar overal te gebruiken. 'Voor deze tunnels wordt in verschillende soorten grond geboord. Aanpassingen aan de boor waren daardoor in ieder geval nodig.' Uiteindelijk besloot de projectonwikkelaar van de Rijnlandroute een nieuw exemplaar van Herrenknecht te importeren.



Recycling

Toch is de boor die gebruikt wordt bij de Rijnlandroute niet gloednieuw. 'De onderdelen van een oude tunnelboor worden zo veel mogelijk hergebruikt voor een nieuwe boor. Dit doet de producent en gebeurd dus bij Herrenknecht in Duitsland.' De nieuwe boor is voorlopig nog niet in ons land. De machine wordt uit elkaar gehaald en in delen vervoerd naar Nederland. 'Het zal in ieder geval nog tot de zomer duren voordat de boor de grond in gaat', laat Vellekoop weten.



