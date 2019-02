Kabouterkaart van Disney-fan Piet Mondriaan duikt op: 'Grote bewondering voor de tekenfilm'

DEN HAAG - Een Disney-prentbriefkaart met de dwerg Doc uit de film Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, in 1938 door Piet Mondriaan beschreven en gestuurd aan zijn broer Carel, is in bezit gekomen van het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag.

De ansicht maakt deel uit van een archief van Carel, dat door de Van Reekum-van Moorselaar Stichting aan het RKD is geschonken, meldt het instituut. De kaart is echt iets voor Piet Mondriaan, aldus het RKD: 'Mondriaan had eerder in Parijs samen met Carel de gelijknamige film bezocht. Hij had grote bewondering voor de tekenfilm en koesterde de langspeelplaat met de filmmuziek.'



'Bevalt hier best'

De Disney-kaart was een verhuisbericht: 'Aardig dat je kwam kijken. Dank ook voor jelui aardige brieven. Voorloopig vertel ik je dat ’t hier best bevalt. De huisheer heeft de kamer laten schoonmaken door blanche-neige and de eekhoorn de muren laten witten met zijn staart. Zoogauw als ik kan schrijf ik. De leelijke feeks 'oorlog' is gelukkig voorloopig weg, heh.', aldus de kunstenaar aan zijn broer.

Behalve kaarten van Mondriaan omvat het archief familiefoto’s en brieven zoals van broer Willem die sinds 1895 in Zuid-Afrika woonde. Een selectie uit de documenten wordt vanaf komende maand enige tijd tentoongesteld in het Gemeentemuseum Den Haag.