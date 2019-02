Studenten uit Delft gaan voor wereldsnelheidsrecord: 'Ja! Het gaat lukken'

REGIO - 'Of we het wereldrecord dit jaar wel gaan verbeken? Ja!' De Leidse Tomas Gast is ervan overtuigd. Samen met zijn team wil hij dit jaar een nieuw wereldrecord neerzetten met een fiets die wordt bereden door een vrouw. In september wordt met de ligfiets van het Human Power Team, een studentenproject van de TU Delft en Vrije Universiteit Amsterdam, meer dan 121,8 kilometer gereden bij de World Human Powered Speed Challenge. Als alles goed gaat. Die afstand is op dit moment het huidige record bij de vrouwen.

De World Human Powered Speed Challenge wordt ieder jaar in het Amerikaanse plaatsje Battle Mountain gereden. Het is een internationale wedstrijd met als doel snelheidsrecords te verbreken. Onze regio is dit jaar met drie Bollenstrekers, twee Leidenaren, een student uit Delft en eentje uit Berkel en Rodenrijs goed vertegenwoordigt.

Het team van de TU Delft werkt voor het negende jaar samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar zat het team, dat toen uit een groep andere studenten bestond, heel dicht bij het record. Het scheelde iets meer dan een kilometer. En daarom is het vertrouwen dit jaar groot.



Groter wiel

'We hebben best wel veel dingen hetzelfde gehouden aan de fiets', vertelt Gast, die chief engineer is van het team. 'Wel zijn we dit jaar overgestapt op een groter wiel. Dat zorgt ervoor dat de rolweerstand lager wordt. En dit relatief kleine verschil zorgt ervoor dat alles binnen de fiets verandert. Alle andere systemen moet je daardoor aanpassen, en waar nodig verbeteren, zodat we uiteindelijk toch met een hele nieuwe fiets komen.'

De studenten doen alles zelf. Van het ontwerp van de fiets tot de bouw. Een tijdrovende klus. Gast: 'We zijn in oktober begonnen en eind april leveren we de fiets uiteindelijk af. Dan is hij in principe klaar, maar natuurlijk duurt het dan nog wel even voordat hij perfect is. In de tijd daarna zullen we ook nog wel een beetje moeten bijstellen.'



Maandenlang trainen

Een speciaal geselecteerde atleet zit in september in de fiets om het wereldrecord te gaan vestigen. Jennifer Breet, woonachtig in Leiden en vorig jaar ook onderdeel van het team, moet daarvoor maandenlang trainen. 'Ze moet zoveel mogelijk kilometers maken, want het is toch anders dan in een gewone ligfiets', vertelt de Noordwijkerhoutse Leanne van Bentem, chief operations. 'Evenwicht houden is bijvoorbeeld heel erg lastig', geeft ze als voorbeeld.

Gast voegt daaraan toe: 'Je ziet ook helemaal niks als je erin zit. Het beeld van een cameraatje achterop de fiets zie je voor je. En daar moet je het mee doen. Dus dat is wel heel erg lastig.'



Kick

De studenten gaan een spannende tijd tegemoet. Op dit moment worden de eerste onderdelen gemaakt en de komende weken gaat de fiets steeds meer vorm krijgen. 'Het is spannend. Je staat geen moment stil, maar het geeft wel een kick. Je bent constant bezig met de fiets en aan het eind krijg je dan een enorme klapper als hij de weg op gaat. Dat is wel vet.'