Alphenaar veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege schietpartij op woonwagenkamp

De schietpartij was in augustus vorig jaar. | Archieffoto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 38-jarige Alphenaar is tot vijf jaar cel veroordeeld voor poging tot doodslag vanwege een schietpartij op een woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn. Daarbij raakten twee mannen gewond. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist.

De Alphenaar zei dat hij uit noodweer had gehandeld en daarom de twee had neergeschoten. De rechtbank vindt dat er sprake had kunnen zijn van noodweer, maar dat die situatie 'is beëindigd toen hij zijn vuurwapen had getoond.' Bovendien hadden beiden slachtoffers kogelgaten aan de achterkant van hun lichaam, wat erop zou wijzen dat de slachtoffers hadden willen wegrennen na het zien van het wapen.

De schietpartij was de climax van een langlopende ruzie. De veroordeelde Alphenaar was op 26 augustus 2017 naar het kamp gegaan. Hier zou hij vrouwen hebben uitgescholden en tegen een brievenbus hebben geplast. Daarna was hij met zijn auto op twee de twee mannen zijn ingereden. Zij sloegen vervolgens met een ijzeren pijp een barst in de voorruit. De 38-jarige man belandde daarna met zijn auto in de sloot.



Zwaard

Hierna sloegen de stoppen van de man door en vernielde hij met een zwaard auto's in een loods op het kamp. Toen de mannen verhaal kwamen halen schoot hij drie keer richting de grond. Twee kogels raakten de mannen. Een van de slachtoffers heeft nog een kogel in zijn bil zitten.

