Verklaringen kroongetuige in zaak tegen kopstukken Caloh Wagoh blijven geheim

Politie doorzoekt een clubhuis van Caloh Wagoh in Den Hoorn | Foto: Dennis van Schie (WOS)

DEN HAAG - De verklaringen van de kroongetuige in de zaak tegen kopstukken van motorclub Caloh Wagoh Greg R. (70) en Leidenaar Delano R. (48) blijven vooralsnog geheim. Dat bepaalde de rechtbank vrijdag, nadat advocaten van de twee om de complete verklaringen hadden gevraagd.

Delano R. en Greg R. worden verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties. Die van Jair Wessels op 7 juli 2017 in Breukelen en de moord op de 42-jarige Zeki Yumusak in Rotterdam. Zij zouden hiervoor onder meer auto's, wapens en geld hebben geleverd, denkt het Openbaar Ministerie (OM).

De opdrachtgever van de liquidaties zou leden van Caloh Wagoh hebben betrokken bij de moorden. De officier van justitie typeerde de verdachten vrijdag als 'moordmakelaars' en 'handelsreizigers in de dood.'



Deal met kroongetuige

In deze zaak sloot justitie een kroongetuigedeal met Tony de G., een van de drie verdachten die al worden vervolgd als uitvoerders. De verdediging van R. en R. wilde die verklaringen kunnen inzien, de bandopnames van zijn verhoren beluisteren en de kroongetuige ondervragen.

Het OM wilde dat niet. Zij vrezen dat andere verdachten die genoemd worden in de verklaringen gevaar zouden lopen. Ook zou het gevaar opleveren voor de kroongetuige, meent justitie. Het OM verwacht op zijn vroegst de verklaringen eind 2019 vrij te geven. 'De verdediging wordt hierdoor volledig buitenspel gezet', vindt de advocaat van Greg R. Ook de advocaat van Delano R. vindt de gang van zaken 'volledig onacceptabel.'



Later verhoren

De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de kroongetuige op een later moment gehoord mag worden door de verdediging. Een verzoek om de opnames van het verhoor te beluisteren, wees de rechtbank af. Ook kon de rechtbank zich niet vinden in het feit dat het OM pas eind 2019 met de verklaringen naar buiten wilde.

De twee verdachten werden in november aangehouden bij een grote politieactie tegen de motorclub. De politie deed toen invallen op 40 plaatsen, onder meer in Leiden, Delft en Den Hoorn. Volgens het OM houdt Caloh Wagoh zich bezig met onder meer geweldsmisdrijven en wapenbezit. De rechter bepaalde dat beide mannen in de cel blijven tot de volgende zitting, op 10 mei.

