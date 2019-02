Kleurrijke Kindermusicalgroep Fantasia schittert in World Forum

DEN HAAG - Voor veel kinderen was de jaarlijkse uitvoering van kindermusicalgroep Fantasia een hoogtepunt. Dertig jaar, vanaf de eerste voorstelling in 1970 tot 2001, werd er in Den Haag een voorstelling gespeeld in het Nederlands Congresgebouw, het huidige World Forum.

Het World Forum in Den Haag werd 50 jaar geleden officieel geopend en daar staat Omroep West uitgebreid bij stil. Zaterdag zenden we het eerste deel uit van een documentaire over het Forum met daarin bijzondere herinneringen van bijzondere mensen.

De zaal, waar 500 mensen in konden, was altijd uitverkocht. Duizenden kinderen en hun ouders bezochten de kleurrijke voorstellingen van Fantasia. De drijvende kracht achter Fantasia was Lucia Senf.



Alles werd door Fantasia zelf gemaakt

De Wassenaarse richtte in 1969 Fantasia op. Alle musicals werden in eigen beheer geschreven. De muziek, het decor en de duizenden kostuums kwamen uit het atelier van Fantasia. Ook haar eigen dochter, Nicolette, speelde vanaf haar achtste mee in de musicals.

In 2000 kreeg Lucia na afloop van voorstelling een Ridderorde voor haar verdiensten voor het toneel. Een jaar later droeg ze de leiding van Fantasia aan dochter Nicole over. In 2010 viel het doek voor de musicalgroep omdat het financieel niet meer ging. Lucia Senf overleed op 70-jarige leeftijd in januari van dit jaar aan de gevolgen van kanker.

