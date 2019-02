Deel dit artikel:













Van Riessen blijft steken in kwartfinales op WK baanwielrennen Laurine van Riessen. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Laurine van Riessen is bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Poolse Pruszkow net als vorig jaar gestrand in de kwartfinales op de sprint. De Française Mathilde Gros had niet meer dan twee heats nodig om de 31-jarige Leidse uit te schakelen.

In de eerste heat probeerde Van Riessen haar elf jaar jongere tegenstandster te verrassen met een aanval op anderhalve ronde voor het einde, maar Gros achterhaalde haar net. De tweede race werd afgetekend gewonnen door de Française, die vrijdag terug mag komen voor de halve finale. Van Riessen had in de achtste finales nog Kaarle McCulloch uitgeschakeld, de Australische die een dag eerder met haar land de teamsprint had gewonnen. Voor landgenote Hetty van de Wouw zat het sprinttoernooi er na de eerste ronde op.

Zondag op de keirin De Mexicaanse Luz Daniela Gaxiola was te sterk voor de 20-jarige WK-debutante uit Kaatsheuvel. Van de Wouw komt zaterdag weer in actie op de 500 meter tijdrit. Van Riessen komt zondag uit op de keirin. LEES OOK: Laurine van Riessen laat ijs achter zich: 'Alles aangrijpen om beter te worden'