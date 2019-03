Dinsdag 5 maart in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 5 maart ziet u de volgende zaken:

- We tonen nogmaals de beelden van de verdachten van de overval op supermarkt Quick-E aan de Valkenboslaan in Den Haag.

- Juwelier Siebel in winkelcentrum Leidsenhage is overvallen door twee mannen, die zijn vertrokken met geld en sieraden.

- De politie is dringend op zoek naar een man die de dodelijke steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag op donderdag 17 januari heeft gezien.

- Bij een pinautomaat in Wassenaar is een 82-jarige vrouw opgelicht door een man die ongezien haar pinpas heeft omgewisseld voor een andere. Daarna is er veel geld van haar rekening gehaald.

- Tot slot tonen we een aantal sieraden die zijn gevonden bij een aangehouden verdachte van woninginbraken.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.