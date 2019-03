Deel dit artikel:













West Wekker: Koningstunnel maanden dicht en verlichte carnvalsoptocht Foto: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! Verkeer in Den Haag opgelet: de Koningstunnel is vanaf vandaag zeven maanden dicht. En in de Bollenstreek begint het carnaval met een verlichte optocht. Dat en meer lees je in deze West Wekker.

Wat kan je vandaag verwachten?

De Koningstunnel in Den Haag is dringend toe aan renovatie. Daarom is de tunnel vanaf vandaag zeven maanden dicht. De 20.000 bestuurders die er dagelijks doorheen rijden, kunnen gebruik maken van omleidingsroutes. Ook doet de gemeente een beroep op werkgevers. Het is de bedoeling dat zij hun medewerkers en klanten attenderen op alternatief vervoer.

In de Bollenstreek, De Lier, Boskoop en andere plaatsen in de regio staat het carnavalsweekend voor de deur. In Noordwijk vertrekt om 19.00 uur een verlichte carnavalsoptocht door het dorp.





Beeld: MeteoGroup Het weer : In de ochtend kan er nog wat regen vallen, in de loop van de dag komen er opklaringen. Het wordt zo'n 9 graden.Beeld: MeteoGroup Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je nog even weten:

Krijg je vandaag veel complimentjes? Dat kan kloppen, het is namelijk Nationale Complimentendag. Het is dit jaar de zeventiende editie, een initiatief van Nederlander Hans Poortvliet.

De ANWB verwacht vandaag lange files op de snelwegen naar de wintersportgebieden. In het zuiden van Duitsland begint de wintervakantie. In combinatie met de drukte rond carnaval veroorzaakt dat een flinke uittocht richting de wintersportgebieden. In eigen land hebben veel scholen in de regio Zuid in verband met carnaval de komende week vrij.

