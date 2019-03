Ajax-verdediger Noussair Mazraoui pakt opnieuw Alphense sportprijs

Noussair Mazraoui viert zijn goal in de Champions League tijdens Bayern - Ajax. (Foto: Orange Pictures)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Noussair Mazraoui (21) en Maureen Koster (26) zijn vrijdagavond uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn. De voetballer van Ajax ontving na zijn eerdere onderscheiding (twee jaar geleden) voor de tweede keer die prijs, voor de atlete uit Boskoop was het alweer haar vierde uitverkiezing als beste Alphense sportvrouw.

Mazraoui veroverde aan het begin van dit seizoen bij Ajax een vaste basisplaats als rechtsback. Hoogtepunten waren zijn doelpunten in de Champions League-wedstrijden tegen Bayern München en Benfica. Hij verkoos vorig jaar een interlandloopbaan met Marokko boven het Nederlands elftal en werd in augustus voor het eerst opgenomen in de Marokkaanse selectie.

Koster werd Europees kampioen veldlopen met het Nederlands team en kwam individueel tot een achtste EK-klassering op de 5000 meter. Ook won ze haar eerste nationale wegtitel op de tien kilometer en schreef ze de prestigieuze Parelloop op haar naam. Ze heeft zich sinds dit jaar gespecialiseerd in de vijf en tien kilometer.



Sportploeg van het jaar

De waterpoloërs van AZC zijn verkozen tot sportploeg van het jaar. Zij werden voor het eerst in veertien jaar landskampioen en legden beslag op de nationale beker. Amanda Hopmans, trainster van rolstoeltennisster Diede de Groot, mag zich de beste Alphense sportcoach noemen. Die prijs werd voor het eerst uitgereikt.

Verder vielen voetbalclub Alphense Boys (sportvereniging), turnster Ghizlane Barraki (jeugdsporter) en rolstoeltennisster Lizzy de Greef (sportbelofte) in de prijzen. Het jaarlijkse Alphens Sportgala werd gehouden in vogelpark Avifauna.