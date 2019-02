Deel dit artikel:













Haagse partijen: 'Oude Lelyschool voor buurt behouden' Monumentale school Ketelstraat Den Haag (archief)

DEN HAAG - PvdA, Groep de Mos en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad maken zich zorgen over het oude schoolgebouw aan de Ketelstraat in Molenwijk. Omdat nog steeds onduidelijk is wat de toekomstplannen zijn, stellen de partijen opnieuw vragen aan het stadsbestuur. De drie partijen zien voor het gebouw een rol bij de verduurzaming van de wijk.

De partijen willen voorkomen dat het pand verdwijnt en dat de buurt daarmee een honk verliest. Het stadsbestuur antwoordde op eerdere vragen dat er mogelijk weer een school komt in de vroegere Ir. Lelyschool uit 1924. Maar de buurt en andere initiatiefnemers, zoals Duurzaam Den Haag, kennen die plannen niet. Duurzaam Den Haag ziet kansen om vanuit dit gebouw de verduurzaming van de wijk te organiseren. De wijk Molenwijk waar het architectonische icoon staat, wordt de komende jaren gasvrij. 'Zorg nou dat er wordt samengewerkt', stellen de drie Haagse raadsleden Nino Davituliani (GdM), Maarten de Vuyst (GL) en Martijn Balster (PvdA), 'en dat het prachtige pand nieuw leven krijgt voor en door de buurt'. LEES OOK: Haagse buurt wint strijd voor behoud schoolgebouw