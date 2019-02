GroenLinks Rijswijk rekent niet op deelname aan coalitie, D66 weer wel

RIJSWIJK - GroenLinks-fractievoorzitter Marieke Alberts ziet geen rol weggelegd voor haar partij in het nieuw te vormen college. Dat zei ze donderdagavond in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Alberts denkt dat de grootste partij, Beter voor Rijswijk, andere coalitiepartners op het oog heeft. D66 blijkt daarbij opnieuw in beeld te zijn.

'We hebben één gesprek gehad met Beter voor Rijswijk', aldus Alberts. 'Dat eerste gesprek verliep op zich prima. Daarna zouden we nog een uitnodiging krijgen voor een tweede ronde gesprekken, maar ik heb niks meer gehoord.' Ze sluit niet volledig uit dat GroenLinks in het college komt. 'Het zou nog steeds kunnen, als de partijen die ik in mijn hoofd heb het niet voor elkaar krijgen.'

Het steekt wel dat Beter voor Rijswijk haar niet meer heeft gebeld. Alberts: 'We willen juist in gesprek blijven. Dat is zeker in deze tijd heel belangrijk. En als je dan al niet eens meer wordt uitgenodigd voor een vervolggesprek, dan doet dat wel wat. Want of we nou in de coalitie of oppositie terechtkomen, we moeten de komende drie jaar met z'n allen in de raad zitten.'



D66: 'Wij praten met partijen'

Begin februari zorgde de VVD voor een coaltiebreuk, tot grote verbazing van GroenLinks. En vorige week stapte D66 uit de coalitiegesprekken door een gebrek aan vertrouwen. Maar wanneer we D66-fractievoorzitter Constantijn Dolmans donderdagavond bellen tijdens de koorrepetitie in de Bonifatiuskerk, blijkt hij toch weer aan de onderhandelingstafel te zitten.

'Wij praten met partijen', zegt de jurist en bedrijfskundige diplomatiek. Maar welke dat zijn, wil hij niet zeggen. Houdt hij er dan rekening mee dat zijn partij toch deel gaat uitmaken van een nieuwe coalitie? 'Dat sluit ik zeker niet uit.'



Volgende week duidelijkheid

D66 schrijft op de eigen website dat het 'niet meegaat in een rechts college', Bovendien zei D66 eerder dat het ook andere partijen zoals Wij.Rijswijk bij de onderhandelingen wilde betrekken. En als GroenLinks dan over andere scenario's droomt, doemt het beeld op dat partijen achter de rug van Beter voor Rijswijk om met alternatieve onderhandelingen bezig zijn.

Volgens fractievoorzitter Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk, die nog steeds het initiatief heeft, moet er volgende week duidelijkheid komen over welke partijen het nieuwe college gaan vormen. Maar het kan heel goed zijn dat zij daar zelf niet bij zit.