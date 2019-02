Deel dit artikel:













Verkeer in Den Haag opgelet: Koningstunnel zeven maanden dicht Haagse Koningstunnel gaat zeven maanden dicht | Foto: Omroep West Omleidingsroutes Koningstunnel. | Beeld: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - De Koningstunnel in Den Haag is vanaf vrijdag zeven maanden dicht. Na ruim achttien jaar dagelijks gebruik is de tunnel bij het Centraal Station toe aan een grote renovatie. De tunnel is tot 1 oktober afgesloten.

De afsluiting heeft grote gevolgen voor verkeer dat door het Haagse centrum moet. Dagelijks rijden er zo'n 20.000 voertuigen door de tunnel. Verkeer wordt omgeleid via speciale routes, automobilisten moeten in de spits rekening houden met 10 tot 30 minuten vertraging. De bussen die normaal gesproken door de tunnel rijden - lijn 20 en 29 - rijden een andere route via de Rijnstraat, Bezuidenhoutseweg en Prinsessegracht. Alle haltes blijven bereikbaar.

Werkgevers ingezet De gemeente zorgt niet alleen voor omleidingsroutes, maar komt ook met een plan om de verkeersdruk op de overige wegen te verminderen. Ze wil mensen stimuleren om op een andere manier naar hun werk te gaan. Daarbij doet de gemeente een beroep op werkgevers. Zij kunnen zich aansluiten bij de Koningstunnel Coalitie. Daarmee kunnen ze hun werknemers alternatief vervoer aanbieden. De renovatie van de tunnel is nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor tunnelveiligheid. Installaties in de tunnel - zoals verlichting, camera's en ventilatie - worden vernieuwd en uitgebreid.

