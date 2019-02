30 jaar na moeder zijn broer en zus nu prins en prinses carnaval

Sandra en Marco als prinsenpaar in Delft. (Foto: Omroep West)

DELFT - Dat carnaval een feest is van generatie op generatie, daarvan zijn Anita Berghuijs en haar kinderen het levende bewijs. Dertig jaar geleden was de Delftse zelf prinses carnaval, dit jaar vormen dochter Sandra en zoon Marco het prinsenpaar van carnavalsvereniging De Sepneuten.

'Het was heel bijzonder', blikt Anita terug op het jaar 1989. 'Ik was eigenlijk de eerste prinses van De Sepneuten. Alleen maar mannen waren het geweest, dus ze vonden het ook heel raar.'

Deze keer heeft het bestuur van De Sepneuten voor Sandra en Marco gekozen als prinsenkoppel. 'Ik ben supertrots dat ze nu na dertig jaar ook prins en prinses zijn', aldus Anita. 'Echt geweldig', reageert Sandra. 'Zeker samen, dat is extra leuk.'



'Feesten als beesten'

Waar het deze vrijdag vooral draait om 'indrinken', gaan prinses en prins carnaval dit weekend voorop in het feestgedruis. 'Feesten als beesten', prijkt met grote letters op de praalwagen. 'Dat is ons motto natuurlijk, dat we goed gaan feesten', verklaart Marco.

Maar wat maakt carnaval eigenlijk zo leuk? Anita: 'Ik kan niet stilstaan als ik die muziek hoor. Dan gaan de heupjes los totdat de muziek uit is.'

