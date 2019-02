Uitslaande brand in zwembad De Boetzelaer in Monster

MONSTER - In zwembad De Boetzelaer in Monster is donderdagavond brand uitgebroken. De hulpdiensten hebben opgeschaald tot een 'zeer grote brand'. 'De vlammen slaan uit het pand', zegt een woordvoerder van de brandweer.

Het zwembad was al gesloten toen de brand uitbrak. Er was niemand meer in het pand aanwezig. 'Er zijn geen gewonden.' De wind komt uit west tot zuidwest, dus de rook gaat richting Den Haag. De brandweer vraagt mensen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Volgens de woordvoerder is de brand ontstaan in een flessenautomaat. 'Er is een rookgasexplosie geweest in het pand en we kunnen niet naar binnen, dus het blussen gaat een behoorlijke klus worden.'



Gebouw volledig in brand

De rook is in het pand geëxplodeerd doordat er weinig zuurstof was. 'Hierdoor is het voor brandweermannen gevaarlijk om naar binnen te gaan', legt de woordvoerder uit. De brandweer moest de brand van buitenaf blussen.

De eerste melding kwam om 22.50 uur bij de brandweer binnen. Direct werd groot materieel ingezet. Iets na 23.30 uur moest de brandweer toezien hoe het hele gebouw in brand stond. Alle inspanningen waren er vervolgens op gericht omliggende gebouwen te beschermen.