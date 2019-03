'Het lijkt wel een verschrikkelijke droom', directeur zwembad De Boetzelaer emotioneel na brand

MONSTER - 'Ik had een mooi afscheid bedacht, ik zou een fantastisch bedrijf achterlaten. Het mag niet zo zijn. Verschrikkelijk.' Pieter Wielaart, directeur van zwembad De Boetzelaer, is zichtbaar geëmotioneerd nadat een heftige brand zijn zwembad donderdagavond in de as legde.

De vlammen sloegen donderdagavond uit het pand aan de Madeweg in Monster. 'Het is verschrikkelijk, het lijkt wel een droom. Ik weet niet of het wel echt is', zegt Wielaart vlak na de brand. Het zwembad kan als verloren worden beschouwd. 'Ik ben emotioneel van binnen. Het is onwerkelijk nog, ik denk dat de reactie nog moet volgen.'

Hij zou dit jaar na 45 jaar met pensioen gaan. 'Ik had me een heel ander afscheid voorsgesteld. Dit durf je in je stoutste dromen niet te wensen', zegt Wielaart. Hij vindt het nog het ergst voor zijn medewerkers. 'Die hebben altijd met hart en ziel voor dit bedrijf gewerkt en doen dat nog steeds. Het is één grote familie en zij hebben straks geen baan meer.'



'We hadden een fantastisch product'

De directeur werd donderdagavond gebeld en is gelijk naar het zwembad gekomen. 'Ik kreeg te horen dat er geen redden meer aan was, dat ze het gingen laten aanbranden.'

Wielaart spreekt van een groot verlies voor de hele regio. 'We hadden een fantastisch product, de mensen moeten dat nu missen. Ik hoop echt dat er een nieuw zwembad teruggebouwd wordt.'