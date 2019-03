Geen gevaarlijke stoffen vrij bij brand zwembad Monster

Brand in zwembad De Boetzelaer in Monster. (Foto: Regio15)

MONSTER - Bij de brand die zwembad De Boetzelaer in Monster verwoestte, zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat meldt de gemeente Westland. Omdat De Boetzelaer een zoutwaterzwembad is, zijn er geen chloor en zoutzuur bij de brand vrijgekomen.

Door zogenoemd vliegvuur zijn er in de omgeving wel zwarte roetdeeltjes neergedaald. Volgens de gemeente kunnen die met water of in combinatie met water opgeveegd worden en in een afvalzak bij huishoudelijk afval weggegooid worden.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel brandde het gebouw volledig uit. Om overslaande brand te voorkomen werden omliggende percelen in de gaten gehouden en is de naastgelegen Eerste Westlandse Montessorischool nat gehouden.

