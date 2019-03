McDonald's bezorgt later dit jaar ook in Leiden en Delft

LEIDEN - De bezorgdienst McDelivery van McDonald's wordt dit jaar uitgebreid naar Leiden en Delft. Dat maakte topman Erwin Dito van McDonald's Nederland bekend tijdens een toelichting op de jaarcijfers.

In het centrum van Den Haag wordt de Big Mac al sinds eind 2017 thuisbezorgd. De bezorgdienst McDelivery, wordt nu al in 28 restaurants aangeboden. De Big Mac was afgelopen jaar het populairste product met ruim 72.000 McDelivery-bestellingen.

McDonald's Nederland heeft vorig jaar bijna 5 procent meer gasten over de vloer gekregen. Zij gaven meer geld uit aan burgers, koffie en ontbijtjes. Vooral met die laatste categorie gaat het de laatste tijd goed, merkt de fastfoodketen. In Nederland heeft de fastfoodketen nu 247 restaurants.