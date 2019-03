Barney rode lantaarndrager na pijnlijk verlies in Premier League Darts

DEN HAAG - Raymond van Barneveld kan de komende weken alleen nog maar stijgen in het klassement van de Premier League Darts. De Haagse dartgoeroe verloor in het Engelse Exeter van de Engelsman Michael Smith: 7-4. Door het verlies is Barney hekkensluiter in het prestigieuze darttoernooi.

Van Barneveld leek in het voordeel toen de partij begon. De Nederlandse dartpionier stond hoger in het klassement dan tegenstander Smith en zijn Engelse tegenstrever werd afgelopen maandag nog geopereerd aan een abces in de lies. Pijnlijk bij een sport waarbij staan een belangrijk facet is.

Barney kwam dan ook op een 2-1 voorsprong. Een score die hij niet kon vasthouden. Smith toonde zich ondanks zijn beenwond een ongenadig killer. De Engelsman had in de eerste drie sets een finishpercentage van honderd procent en hoorde de mastercaller al snel 3-3 als stand omroepen.



Kommer en kwel

Daarna was het kommer en kwel voor de Haagse dartrots, die eerder deze week al aangaf het moeilijk te hebben met de sport die hem zoveel roem en glorie bracht. Smith bleef de pijlen goed in het bord prikken en liep uit naar een 7-4 overwinning en deed daarmee de rode lantaarn over aan Barney.

Voor Barney komt er een cruciale week aan. Vrijdagavond mag de vijfvoudig wereldkampioen zijn kunsten tonen op de UK Open. Waar hij in de vierde ronde instroomt. Dit toernooi is zondag afgelopen en Barney kan het geld dat daar te verdienen is goed gebruiken voor zijn positie op de wereldranglijst. Komende donderdag kan hij zijn plek als hekkensluiter in de Premier League overdoen aan een andere darter. Hij moet dan wel winnen van de Schot Peter Wright.

