Deel jouw mooiste herinneringen, foto's en fimpjes over het verwoeste zwembad De Boetzelaer zwembad De Boetzelaer na de brand | Foto: Omroep West

MONSTER - Zwembad de Boetzelaer in Monster is donderdagavond laat verwoest door een grote brand. Het zwembad bestaat al zo'n 45 jaar in het Westland en werd juist opgeknapt.

Hele generaties brachten een bezoek aan het zwembad. Directeur Pieter Wielaart zegt tegen Omroep West dat het een fantastisch bedrijf is. 'We hadden een fantastisch product dat de mensen nu moeten missen'. Heb jij ook leuke herinneringen aan het zwembad? Heb je foto's of misschien zelfs wel een filmpje dan kan je dat met ons delen. We maken een compilatie op omroepwest.nl. Als je een herinnering, foto of filmpje instuurt dan geef je ons toestemming om het te publiceren. Je kan dat doen via online@omroepwest.nl