'Ideale schoonzoon' Goossens verwacht heet avondje Doetinchem: 'Twee teams vol voor de winst'

DEN HAAG - ADO Den Haag hoopt vrijdagavond een flinke stap uit het moeras van de eredivisie te zetten. Bij een overwinning komt de Haagse club op dertig punten en heeft het 'weer wat lucht' ten opzichte van de onderkant. 'Het wordt een belangrijk potje', weet ADO-speler John Goossens.

'Het zal een lastig potje worden waar wij klaar voor moeten zijn. De Graafschap wil ongetwijfeld aansluiting vinden met de middenmoot en wij willen naar boven', vervolgt Goossens, die vrijdagavond voor de derde keer op rij een basisplaats heeft.

'Of het mentale aspect in zo’n wedstrijd mij ligt? Ik denk dat ik wel uit het juiste hout gesneden ben', vervolgtt Goossens, die bovenin het 'ideale schoonzoonklassement' staat. 'Is dat zo?', stelt hij vragend. 'Geen kaarten, haha, dat heeft ook met de minuten te maken. Ik heb daar eigenlijk nog nooit aan gedacht. Een kleine vijfhonderd speelminuten en geen kaart, er zijn jongens die daar jaloers op mogen zijn, haha.'



Resultaat belangrijker dan 'mooi voetbal'

ADO Den Haag kan bij een overwinning een grote stap richting de '34-puntengrens' zetten, de grens die door veel clubs als lijfsbehoud wordt gezien. 'Je staat op de ranglijst ontzettend dicht bij elkaar. Het resultaat is daardoor heel belangrijk. Dat staat natuurlijk voorop, maar als het kan wel met mooi voetbal. Ik denk dat je in Doetinchem twee ploegen gaat zien die vol voor de winst zullen gaan.'

