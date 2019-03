Deel dit artikel:













IN BEELD: Smeulende puinhopen na verwoestende brand zwembad De Boetzelaer

MONSTER - De vlammen sloegen donderdagavond uit het pand van zwembad De Boetzelaer in Monster. Al snel werd duidelijk dat het pand als verloren moest worden beschouwd. Een dag later is de schade van de brand goed te zien. Van het gebouw is niet veel meer over.