Dehninio Muringen mag ruiken aan grote werk ADO: 'Geniet er iedere minuut van'

DEN HAAG - Hij is klaar voor zijn debuut in het eerste van ADO Den Haag, Dehninio Muringen. Vorige week tegen Ajax zat de 20-jarige verdediger van Jong ADO voor het eerst bij de wedstrijdselectie van trainer Fons Groenendijk. Tegen De Graafschap zit hij er vrijdagavond weer bij. 'Ik geniet er iedere minuut van', zegt hij trots.

Muringen komt uit de jeugd van Ajax, waar hij zeven jaar gespeeld heeft en in de D'tjes ook een tijdje een centraal duo gevormd heeft met Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt. 'Dat was wel leuk. Of ik hetzelfde pad als hem ga bewandelen? Laten we het hopen. Hij doet het natuurlijk goed. Ik ben heel blij voor hem.'

Na Ajax kwam hij een jaartje bij Zeeburgia terecht. Vervolgens verkaste hij naar FC Utrecht, om daarna de stap naar ADO te maken. Inmiddels heeft Muringen zodanige stappen gezet dat hij een beetje mag ruiken aan het grote werk. En daarin wordt hij ondersteund door Tom Beugelsdijk.



'Goeie' gozer

'Ik kan wel wat van hem leren. Ik praat veel met hem, ook buiten het veld. Het is een 'goeie' gozer', vertelt hij lovend over Beugelsdijk. Waar de krachten van Murningen liggen? 'Toch wel op 1-op-1-verdedigen. Ik ben hard in de duels en heb een strakke inspeelpass.'

Mocht Groenendijk vrijdagavond een beroep op Muringen doen, is hij dan klaar voor zijn debuut? 'Ja. Dat merk ik aan de trainingen. En ook als je op de bank zit en kijkt naar het spelletje. Dan denk je bij bepaalde situaties: wat zou ik doen, of wat zou ik beter doen. Je gaat nadenken.'

