Statenlid ChristenUnie Zuid-Holland vaakst afwezig bij vergaderingen

REGIO - Statenlid Ixora Balootje van de ChristenUnie in Zuid-Holland is de afgelopen vier jaar van alle Zuid-Hollandse Statenleden het vaakst afwezig geweest. Van de 39 vergaderingen van Provinciale Staten was ze 8 keer absent. Dat is ruim 20 procent, terwijl het gemiddelde in Zuid-Holland op 4,3 procent ligt.

Omroep West heeft Balootje om een reactie gevraagd wat de reden is geweest voor haar afwezigheid, maar de Rotterdamse gaf herhaaldelijk aan 'niet op deze vraag te willen antwoorden'. Balootje, die naast haar Statenlidmaatschap bij de gemeente Dordrecht werkt, zal de volgende periode overigens niet terugkeren als Statenlid - ondanks het feit dat ze graag door had willen gaan.



Spannende stemmingen

Na Balootje was D66-Statenlid Paul Breitbarth het vaakst afwezig. Het Haagse Statenlid miste 7 van de 39 vergaderingen. Breitbarth legt zijn afwezigheid uit: 'Het klopt dat ik deze periode meer Statenvergaderingen heb gemist dan mij lief is. Ik heb een internationale baan en dan gaan werkverplichtingen helaas soms voor. Het Statenlidmaatschap is en blijft een nevenfunctie.'

Volgens de D66'er is het moeilijk om beide banen te combineren, maar bij spannende stemmingen zijn er wel goede afspraken worden gemaakt. 'Als er spannende stemmingen in de lucht hingen, heb ik daar wel steeds afspraken over gemaakt met collega's van andere partijen. Gelukkig is de provincie nog niet zo gepolariseerd dat daar nog mogelijkheden voor bestaan.'

De NOS en de regionale omroepen hebben onderzoek gedaan naar de afwezigheid van Statenleden in de verschillende provincies. Net als vier jaar geleden verzuimen de leden van Provinciale Staten in Limburg het meest bij vergaderingen: 7,6 procent. Bij de Provinciale Staten van Gelderland en Noord-Brabant ligt het verzuim met 3,5 procent juist het laagst.



'Spookleden'

Het verzuim is landelijk wel gedaald ten opzichte van de vorige periode. Dat was gemiddeld 5,4 procent en is nu 4,9 procent. Destijds waren er verschillende 'spookleden', mensen die wel een zetel hadden maar simpelweg niet kwamen opdagen. Doordat de spookleden verdwenen zijn is het verzuim in Noord-Holland dat daar het meeste last van had - gezakt van 8,9 naar 4,2 procent, lager dan het gemiddelde dus.

Vier jaar geleden vielen (ex-)PVV'ers op door massale afwezigheid. Zij stonden toen met elf Statenleden in de top 30. Dat zijn er nu maar vier, maar ze staan wel op de plekken twee en vier. Dit keer voert de SP de top 30 aan met tien personen die zes keer of vaker niet kwamen opdagen bij vergaderingen. Op grote afstand volgen CDA, PvdA en PVV met ieder vier veelvuldig afwezige Statenleden in de top 30.



Verantwoording

De NOS en de regionale omroepen inventariseerden de absentie op basis van de presentielijsten van de Statenvergaderingen van eind maart 2015 tot en met december 2018. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de grootte van de fracties (hoeveel zetels een partij heeft) en de omvang van de Staten (uit hoeveel zetels Provinciale Staten bestaan). Daardoor zijn de uitkomsten van de verschillende provincies en partijen goed met elkaar te vergelijken.