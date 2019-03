'Onze kinderen hebben daar zwemles gehad', herinneringen aan De Boetzelaer

MONSTER - Zwembad De Boetzelaer in Monster, dat donderdagavond tot de grond toe afbrandde, heeft voor veel mensen in het Westland en in de regio een grote betekenis gehad. Dat blijkt uit mails met herinneringen die Omroep West vrijdagochtend heeft gekregen.

Generaties gingen er zwemmen, zoals ook Marina Seijffer. 'Wat een drama. Onze kinderen hebben daar zwemles gehad en hun diploma gehaald. Vrijzwemmen altijd heel leuk. Pas sinds ongeveer een jaar gaan onze dochter en schoonzoon met hun kindje daar vrijzwemmen. Wij als opa en oma gaan soms ook mee. Hoop dat er weer een nieuw zwembad gaat komen.'

René Weterings schrijft: 'Verschrikkelijk om hedenochtend te vernemen dat zwembad De Boetzelaer door brand verwoest is. Mijn zoontje Aidan heeft daar met plezier de zwemlessen gevolgd en zijn ABC gehaald. Ook het afzwemmen was echt een feest. Sterkte voor alle personeelsleden en hopelijk kan er een nieuw zwembad worden opgebouwd.'



Weg met angst voor water

Maxime Zwolsman haalt via foto's herinneringen op aan het diplomazwemmen. Miranda de Keijzer zegt: 'Ik en mijn broertje hebben hier in onze jeugd gezwommen, ruim 20 jaar geleden. Mijn dochter zat eerst bij een ander zwembad waar ze totaal niet op d'r plek zat. Toen de beslissing genomen om haar bij De Boetzelaer te laten zwemmen.'

'Totaal geen spijt om iedere woensdag van Ypenburg naar Monster te moeten gaan', gaat Miranda verder. 'Mijn kleine meisje dat bang was voor water is in een korte periode naar bad 2 gegaan. Ze is van een angsthaas tot een zelfverzekerd typetje in het water gegaan, dankzij het geduld en goede handelingen van de badjuffen en meesters! Ik hoop oprecht dat het zwembad in de toekomst weer zal openen!'

Heb jij ook leuke herinneringen aan het zwembad? Heb je foto's of misschien zelfs wel een filmpje dan kan je dat met ons delen. We maken een compilatie op omroepwest.nl. Als je een herinnering, foto of filmpje instuurt dan geef je ons toestemming om het te publiceren. Je kan dat doen via online@omroepwest.nl