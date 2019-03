Piet Hein Donner gaat Vredespaleis renoveren

Het Vredespaleis in Den Haag | Foto Richard Mulder

DEN HAAG - Piet Hein Donner, Minister van Staat en tot voor kort vicepresident van de Raad van State, gaat zich buigen over het renoveren van delen van het Vredespaleis in Den Haag. Hij wordt namelijk bestuursvoorzitter van de Carnegie Stichting Vredespaleis, eigenaar en beheerder van het paleis.

Hij wordt ook bestuursvoorzitter van de in het Vredespaleis zetelende Haagse Academie voor internationaal recht. Donner, die ook minister was van Justitie, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken, volgt in deze functies oud-minister Bernard Bot van Buitenlandse Zaken op, wiens laatste bestuurstermijn vrijdag afliep.

Ten tijde van Bot kwam er een bezoekerscentrum voor toeristen en werden de Grote Rechtszaal en het Rechtersgebouw opgeknapt. Donner krijgt onder meer de renovatie van het monumentale hoofdgebouw op zijn bord, waarover nog moet worden besloten. 'Wij zijn verheugd dat de heer Donner bereid is dit complexe traject met alle betrokkenen in goede banen te leiden', aldus Bot.

LEES OOK: Het Vredespaleis kleurt blauw op International Human Rights Day