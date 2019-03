Deel dit artikel:













Video: verwoesting De Boetzelaer vanuit de lucht De Boetzelaer compleet in de as gelegd | Foto: Omroep West

MONSTER - De verwoesting van zwembad De Boetzelaer is vanuit de lucht goed te zien. Vrijwel alles ligt in de as, alleen de glijbaan is niet verwoest door het vuur.