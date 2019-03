Deel dit artikel:













Scenarioschrijver Gerard Soeteman opent tentoonstelling Filmstad Leiden Foto: Omroep West

LEIDEN - In het Filmmuseum Leiden is de hele maand maart de gratis tentoonstelling Filmstad Leiden te zien. De openingshandeling wordt vrijdagmiddag om 17.30 uur verricht door Gerard Soeteman, de scenarioschrijver van het in Leiden gefilmde Soldaat van Oranje.

De tentoonstelling geeft niet alleen een beeld van de geschiedenis van de Leidse bioscopen, maar kijkt ook naar de toekomst. Want na een dip eind vorige eeuw neemt het aantal bezoekers in de Leidse bioscopen juist weer toe. Het aantal bioscopen en het filmaanbod in de Sleutelstad wordt volgens Sophie Jansen van Bioscoop Leiden de komende jaren dan ook fors uitgebreid: Op de Lammermarkt komt binnen twee jaar een nieuw Kijkhuis, met vijf zalen voor alternatieve films. En binnen vijf jaar komt op het Stationsplein de megabioscoop De Geus met acht zalen, waar de blockbusters gaan draaien.'