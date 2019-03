DEN HAAG - Op 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat is het nut van jouw stem?

Jouw stem bepaalt mede het beleid van de provincie. De provincie is verantwoordelijk voor basale zaken, zoals provinciale wegen, natuurbeheer en de inrichting van onze ruimte in Zuid-Holland.

Geen CO2-uitstoot, maar schoner. Geen leegstand, maar slimmer ruimtegebruik. Niet alleen de auto, maar ook openbaar vervoer, fiets, vervoer over water en smart mobility. Dat is waar de provincie voor staat en waar Zuid-Holland de afgelopen vier jaar mee bezig is geweest. En de provincie is er trots op. Het zijn zogezegd de paradepaardjes' van Zuid-Holland. Omroep West licht tien zaken uit waar de provincie de afgelopen jaren vol trots aan heeft gewerkt.

1. RijnlandRoute

Deze nieuwe weg wordt aangelegd tussen de A4 en de A44 en komt langs de noordkant van Voorschoten te liggen. De bouwschacht van de RijnlandRoute is in januari op zijn diepste punt beland. Hij is negentien meter diep. De bouwput vormt het startpunt voor de tunnelboor die de RijnlandRoute gaat boren.



Na tachtig jaar praten heeft de provincie ervoor gezorgd dat de laatste zeven kilometer zijn aangelegd. Bij deze operatie is ook een bijbehorend gebied van zeven vierkante kilometer ontwikkeld. Op donderdag 17 december 2015 reed de eerste auto over de duurste snelweg van Nederland . Het verlengen van de A4 door Midden-Delfland heeft overigens ook een keerzijde. Het aantal files rond Den Haag is de afgelopen jaren fors toegenomen De parallelstructuur langs de A12 is eind 2016 open gegaan. De weg moest de ‘weefproblemen’ op de A12 bij het Gouwe-aquaduct in Gouda verminderen. De weg kostte samen met de Amaliabrug en de Moordrechtboog bijna 200 miljoen euro. Maar automobilisten gebruiken de weg nauwelijks. Volgens de provincie gaat dat nog veranderen, want de weg is gericht op de infrastructuur van de toekomst. De provincie verwacht dat het drukker wordt als de rondweg Waddinxveen er op wordt aangesloten en verkeer uit de westkant van Waddinxveen sneller naar de A12 richting Utrecht kan.De provincie is trots op innovaties die in Zuid-Holland zijn bedacht en de wereld over gaan. Om een voorbeeld te geven: de Nederlandse luchtmacht heeft vogelradars van het Haagse bedrijf Robin Radar Systems aangeschaft, die vogels rond Nederlandse bases moeten signaleren. Nu richt het bedrijf zich op het detecteren van drones - in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De provincie verleent zulke innovatieve ondernemers subsidies.We kennen de kassen van buiten, maar weinig mensen weten dat daarbinnen ontzettend innovatieve technieken worden toegepast om groenten, fruit en planten langer vers te houden of het groeiproces te optimaliseren. Ook deze techniek vindt zijn weg naar het buitenland.De provincie wil 'één cv-systeem' voor Zuid-Holland. Dat systeem moet ertoe leiden dat Zuid-Holland duurzamer wordt, zodat de regio binnen vijftien tot twintig jaar geen gas meer hoeft te gebruiken. Voor het plan is 65 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie. Dit is volgens de provincie de snelste manier om over te stappen op duurzame energie met restwarmte van bedrijven.Niet Amerika, IJsland, of Australië ging er met de prijs vandoor. Nee, het was de nieuwe parkeergarage in Katwijk aan Zee. Die won een internationale prijs voor de infrastructuur van de Katwijkse parkeergarage, die tussen de boulevard en de aangelegde dijk ligt. De kust is versterkt én de ruimte is slim gebruikt. De provincie is er trots op.Zuid-Holland heeft er een bos bij: het Bentwoud. Het is grootste bos van de Randstad.De Zandmotor die voor de kust ligt tussen Kijkduin en Ter Heijde, krijgt navolging voor de Engelse kust. In 2011 werd er 20 miljoen kuub zand in zee gestort. Door wind, golven en stroming haar werk te laten doen, heeft dat zand zich verspreid en vormt een natuurlijke kustbescherming. Deze techniek gaan ze nu ook in Engeland toepassen. De provincie is trots op de 'internationale uitstraling' van de Zandmotor.De provincie investeert in innovatie en ontwikkelt een visie om de toekomst van boeren mogelijk te maken op zinkend land. De aanpak van de provincie is hard nodig. Vooral in het westen van Nederland zakt de bodem veel meer dan verwacht, blijkt uit de nieuwste bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG). Volgens professor Ramon Hanssen van de TU Delft kan de bodemdaling, als deze in het huidige tempo doorzet, leiden tot het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap . Over de bodemdaling heeft documentairemaker Manfred van Eijk voor Omroep West de film Het zinkende land gemaakt.