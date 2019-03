Deel dit artikel:













VVD Zuid-Holland: 'Gewoon doen en dingen voor elkaar krijgen' Floor Vermeulen is lijsttrekker voor de VVD in Zuid Holland I Foto: Omroep West

DEN HAAG - In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen maakt Omroep West 60 seconden durende videoportretten van alle lijsttrekkers. De 34-jarige Floor Vermeulen is lijsttrekker voor de VVD in Zuid Holland. ‘Ik ben er trots op dat we de afgelopen vier jaar fors geïnvesteerd hebben in verkeer, mobiliteit en openbaar vervoer maar we hebben er ook voor gezorgd dat de belastingen zijn gedaald. De Rijnlandroute is een mooi project van de provincie. Er is veel te doen de komende vier jaar er moeten extra woningen komen, het verkeer moet goed doorstromen. Mijn motto is: DOEN, daardoor krijg je dingen voor elkaar.’