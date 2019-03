Hoe ontstaat een rookgasexplosie?

De precieze oorzaak van de brand is nog onbekend. Wel laat de brandweer weten dat aanwezigen eerder die avond rook vanuit de drankautomaten zagen komen. Om verdere schade te voorkomen trokken zij de stekkers van de apparaten uit het stopcontact.

Nog voor de servicemonteur arriveerde, verergerde de situatie en werd de brandweer ingeschakeld. De brand die bij deze automaten ontstond zorgde voor veel rookontwikkeling. 'Toen wij aankwamen was er al veel rook te zien', stelt woordvoerder Wilco van der Hee van de brandweer.



Explosief mengsel

Bij een zeer grote brand als die in zwembad De Boetzelaer is de kans op een rookgasexplosie aanwezig. 'Een rookgasexplosie begint bij sterke rookontwikkeling onder een plafond, een puntdak of in een kleine afgesloten ruimte. De rook kan nergens heen en blijft zich ophopen', laat van der Hee weten. Doordat de rook ook steeds heter wordt, ontstaat er een explosief mengsel van gassen.

Het mengsel is een ideale brandstof voor een explosie en bereikt temperaturen van 250 tot 350 graden Celsius. Deze temperaturen zijn hoog genoeg om een ontsteking te veroorzaken. Toch heeft vuur zuurstof nodig om te branden. Na verloop van tijd zakt de zware rook langzaam naar beneden. De explosieve rook komt in aanraking met de zuurstof en vliegt spontaan in de brand.



Behoorlijke klus

De brandweerlieden die in het pand aan het blussen waren herkenden de signalen van een naderende rookgasexplosie. Zo snel mogelijk vluchtten zij het pand uit. Daarbij moest het blusmateriaal achtergelaten worden. 'Als de rook tot ontbranding komt zorgt dit voor een enorme explosie', zegt Van der Hee.

Door het explosiegevaar kon de brandweer daarna niet naar binnen. 'Het blussen werd daardoor een behoorlijke klus', aldus de brandweer. Alle mensen die in het pand waren zijn voor de explosie geëvacueerd. Het zwembad heeft voor veel mensen in de regio een grote betekenis gehad, blijkt uit de vele reacties.

