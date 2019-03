Deel dit artikel:













Oud-ADO-speler Berry Powel voelt zich meer Superboer dan Hagenees Berry Powel te gast in TV West Sport

DEN HAAG - Berry Powel speelde in het seizoen 2008/2009 voor ADO Den Haag, maar zijn verblijf in Den Haag was geen lang leven beschoren. Na een paar maanden werd Powel verhuurd aan De Graafschap, de club waarvoor hij eerder al een aantal seizoenen in actie kwam. 'Ik voel me meer een Superboer, dan een Haagse Harry', zegt Powel vrijdag in de uitzending van TV West Sport

Ondanks zijn korte verblijf, kijkt de inmiddels 38-jarige Powel met veel plezier terug op zijn Haagse periode. 'Ik speelde met jongens als Ricky van den Bergh, Richard Knopper en Rick Hoogendorp', vertelt Powel. 'Het was een gezellige tijd. Maar ja, je weet als spits dat de mensen voor je op de banken staan als je scoort, maar als de doelpunten uitblijven, dan weet je dat je kunt vertrekken.' Powel scoorde in zijn ADO-tijd één doelpunt, notabene tegen De Graafschap. Powel denkt dat ADO Den Haag het lastig krijgt vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. De ploeg uit Doetinchem doet het goed in het eigen stadion. 'Als je als ploeg laat zien dat je de mouwen opstroopt en bereid bent hard te werken voor elkaar, gaat het publiek erachter staan en heb je het moeilijk als tegenstander', zegt Powel. 'Ik denk dat De Graafschap vanavond met 3-1 gaat winnen.'