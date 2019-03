Niet zo slim van Delftse student, om op straat een lijntje te snuiven

DEN HAAG - Er zaten een paar feestjes aan te komen, dus kocht de Delftse student in één keer elf ponypacks met cocaïne. Een daarvan snoof hij op straat in Delft op, waarna hij door de politie werd opgepakt. 'Zoiets valt op, hè, als je dat op straat doet', zegt de politierechter vrijdag tegen de Delftenaar.

Vorig jaar oktober werd hij opgepakt, in de herfstvakantie. 'Ik ben student, dus ik houd van feesten en partijen', vertelt de verdachte. Een lijntje coke hoort daarbij. 'Ik had ook geen zin om steeds opnieuw met een dealer af te spreken.' Omdat hij in één keer 11 zakjes kocht, kreeg hij bovendien kwantumkorting.

'U spreekt er wel met heel veel gemak over', zegt de rechter over het cocaïnegebruik van de student. 'Cocaïne blijft een verboden stof in Nederland, het is geen hasj!' Tijdens de zitting blijkt dat de Delftenaar in januari opnieuw door de politie is opgepakt vanwege cocaïnebezit. Daarvoor moet hij een andere keer terechtstaan.



Eerder opgepakt

De Delftse student verzekert de politierechter dat er geen andere zaken spelen. Maar dat klopt niet helemaal. In het strafdossier van de student staat dat hij in oktober ook is opgepakt is vanwege rijden onder invloed. Mijnheer had toen ook een lijntje gesnoven en amfetamine geslikt.

Daarvoor heeft hij al een werkstraf van zestig uur gekregen, en mag hij een half jaar lang geen auto rijden. Tegen deze uitspraak heeft de student hoger beroep aangespannen.



Bijna 6 gram

De officier van justitie rekent de rechter voor dat de student toen hij op straat werd gepakt met de elf ponypacks, in totaal 5,9 gram cocaïne op zak had. 'Een grote hoeveelheid!' Het leek er wel op dat hij zelf drugs verkocht, meent de aanklaagster. 'Er is sprake van een schijn van dealen.' Daar wordt hij nu echter niet voor vervolgd. De officier van justitie eist een werkstraf van 100 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, vanwege alleen het bezit van de cocaïne.

Tijdens de zitting wil de student uiteindelijk wel kwijt dat hij de cocaïne niet puur voor de verhoging van de feestvreugde gebruikte. Hij was op zijn achttiende gestopt met drugsgebruik, maar na de dood van zijn oma vorig jaar was hij weer 'los gegaan' met de cocaïne. Hij heeft zelf al hulp gezocht bij instelling De Waag vanwege 'emotionele problemen'.



Werkstraf

Eerder weigerde hij begeleiding door de reclassering, maar tijdens de zitting zegt hij die toch goed te kunnen gebruiken. De rechter veroordeelt hem, geheel conform de eis van de officier van justitie, tot een werkstraf van 100 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk.

In het kader van de privacy is de naam - als die gebruikt is - van de verdachte gefingeerd.





Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?